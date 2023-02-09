Tekirdağ'da esnaf ve öğretmenler, depremzedeler için boş yağ varillerinden soba yapıyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da sanayi esnafı ve öğretmenler, depremden etkilenenler için boş yağ varillerinden soba üretiyor.

Süleymanpaşa ilçesinde sanayi esnafı ve Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, okulun atölyesinde boş yağ varillerini sobaya dönüştürmeye başladı.

Esnaf ve öğretmenler tarafından ilk etapta üretilecek 500 soba deprem bölgelerine gönderilecek.

Esnaf Ahmet Sayın, gazetecilere, depremzeler için herkesin elinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi.

Deprem bölgesinde ısınma ihtiyacı olduğu için soba yapmaya karar verdiklerini ifade eden Sayın, "İlk etapta 500 soba yapmak için kaynakçı arkadaşlarla toplandık. Hep beraber katkıda bulunmak istiyoruz. Hocalarımız sağ olsunlar okulu açtılar. 500 soba yapıp deprem bölgesine göndermeyi düşünüyoruz." dedi.

Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi makine öğretmeni Özcan Özgenç de devletin bütün imkanlarını deprem bölgesi için seferber ettiğini dile getirdi.

Özgenç, ellerinden geldiği kadarıyla soba üretimine devam edeceklerini belirterek, "Memleketimizin çok acılı zor günlerinde bizler de elimizden geleni yapıyoruz. Atölye imkanlarımızın fiziksel şartlarını kullanarak kendi emeğimizi de elimizden geldiğince sunarak soba üretmeye başladık. İhtiyaç durumunda da çalışmalarımız devam edecek. Bizlere destek veren müdürlerimize teşekkür ederiz." diye konuştu.





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