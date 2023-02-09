Trakya'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor

EDİRNE (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor.

Edirne'de, Valilik öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen kampanya kapsamında vatandaşlar yardım malzemelerini Mimar Sinan Spor Salonu'na getiriyor.

Yardım toplama merkezine komşu ülke Bulgaristan'dan da malzeme sevkiyatı sürüyor.

Kamu çalışanları ve vatandaşlar gelen yardımları çeşitlerine göre ayırıp koli ve çuvallara koyduktan sonra tırlara yüklüyor.

- İlkokul öğrencisi harçlıklarını "Geçmiş olsun Türkiye'm" notuyla gönderdi

Mimar Sinan Spor Salonu'na ailesiyle gelen minik öğrenci, duygularını aktardığı not kağıdı ve harçlığını koyduğu zarfı görevlilere teslim etti.

Yardımsever öğrenci not kağıdına, "Bütün yaralılar için geçmiş olsun. Bütün aileler birbirine kavuşsun inşallah. Geçmiş olsun Türkiye'm" satırlarını yazdı.

İlkokul 3. sınıf öğrencisi Eslem Elmas, AA muhabirine, depremden etkilenenlere yardım etmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını dileyen Elmas, "Biriktirdiğim harçlıklarımı depremden etkilenenlere gönderiyorum. Onlara yardım etmek istiyorum. Biz Edirne'den onlara yardım gönderiyoruz, herkes yardım etsin." dedi.

- Tekirdağ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde belediyece toplanan 7 tır yardım malzemesi AFAD koordinesinde deprem bölgesine gönderildi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Deprem bölgesine belediyenin arama kurtarma ekibini de sevk ettiklerini anlatan Sarıkurt, "Zamanla yarışıyorlar, işleri gerçekten çok zor. Umarım göçük altında kalan vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşırlar ve onları enkaz altından kurtarırlar." dedi.

Ergene Belediyesi de AFAD koordinesinde deprem bölgesine 4 tır yardım malzemesi gönderdi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, yardım kampanyasına tüm ilçe halkının destek verdiğini belirterek "Ergene olarak büyük bir kenetlenme büyük bir dayanışma sağladık. Yardımlarımız devam edecek." diye konuştu.

Kapaklı Kaymakamlığınca toplanan bir tır yardım malzemesi de depremzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.

Kaymakam Bayram Sağır, ilçede ve bölgede başlatılan yardım kampanyalarına ayni ve nakdi destek veren tüm STK'lere, sanayi kuruluşlarına, Kapaklı Belediyesine, vatandaşlara ve kurumlara teşekkür ederek "Depremin meydana geldiği geceden bugüne kadar ilçemizdeki öğretmenlerimiz, jandarma ve emniyet personelimiz başta olmak üzere tüm kamu kurumundaki görevli çalışma arkadaşlarımız mesai saati gözetmeksizin gece gündüz depremzede vatandaşlarımız için emek veriyor. Allah hepsinden razı olsun." ifadesini kullandı.

- Kırklareli'nde vatandaşlar depremzedeler için evlerinin kapılarını açtı

Lüleburgaz ilçesinin Atatürk Mahallesi'nde yaşayan emekli Oktay Gezici, deprem bölgesinden bir aileyi tüm masraflarını karşılayarak evinde misafir etmek için Lüleburgaz Kaymakamlığına

başvurdu.

Depremden çok etkilendiğini belirten Gezici şöyle konuştu:

"Yıkımın çok büyük olduğunu tahmin ettim. Eşime ve çocuklarıma böyle bir niyetimin olduğunu söyledim. Vicdanen rahat etmediğimi, insanlık görevimiz olduğunu söyledim. Çocuklar da desteklediler. Elimden geldiğince evimde bir aileyi tüm masraflarını kendim karşılayacağım şekilde Kaymakamlığa dilekçemi verdim. Sağ olsunlar çalışanlar da bir an önce dilekçemi işleme aldılar. Orada da duygulandım. Ülkemiz adına bu yıkım çok büyük. Sadece devletten beklememek lazım. Bizlere de görev düştüğü için buna karar verdim. Şu anda gelecek cevabı bekliyorum."

İş insanı Zevcan Açar da depremzede bir aileyi misafir etmek için Kaymakamlığa başvurdu.

Eşi ve oğlu ile 4 artı 1 evde yaşadığını anlatan Açar, "Deprem sonrası gerçekten yemek dahi yemek istemiyoruz. Başımızı yastığa koyup uyumaya çekiniyoruz. Yaşadığımız bu acı olay bizi tetikledi. Kaymakam Bey'e müracaatımızı yaptık. Bir aile de bizimle beraber tasımızı, çorbamızı paylaşmak için bize verirlerse memnun kalırız. Biz varsak herkes için varız. Bizler de başımızı yastığa koyup rahat uyuruz. İnşallah bizler gibi aileler de çoğalır." dedi.

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