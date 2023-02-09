Kahramanmaraş'ta depremde ölen milli güreşçi Eray Şimşek, son yolculuğuna uğurlandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki depremde yaşamını yitiren milli güreşçi Eray Şimşek, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde toprağa verildi.

Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem sırasında konakladıkları otelin çökmesiyle enkaz altında kalarak vefat eden Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Güreş Takımı sporcusu Eray Şimşek'in cenazesi, ailesinin yaşadığı Kapaklı ilçesine getirildi.

Şimşek'in cenazesi Fatih Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine Eray Şimşek'in babası Turgay Şimşek ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.



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