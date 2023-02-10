Depremde hayatını kaybeden emekli başkomiser ve eşinin cenazeleri Tekirdağ'da toprağa verildi

TEKİRDAĞ (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin oturdukları apartmanın yıkması sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybeden emekli başkomiser ve eşi Çorlu ilçesinde düzenelenen törenle toprağa verildi.
İlhami Mülayim (71) ve eşi Sevgi Mülayim'in (68) cenazeleri Çorlu'ya getirildi.
Merkez Garaj Camisi'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından cenazeler Çorlu Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Süleymanpaşa ilçesinde görevli polis memuru Yasim Mülayim'in taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine Mülayim ailesi, Tekirdağ Emniyet Müdürü Hakan Fındık, Çorlu Emniyet Müdürü Murat Tabak ve polisler katıldı.