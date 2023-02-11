Tekirdağ'da uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 3 kişi tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kovalamaca sonucu durdurulan araçta ve çevresinde yapılan aramada 5 bin 611 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Üniversite kavşağında "dur" ihtarına uymayan aracın sürücüsü kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu durdurulan araçta ve çevresindeki alanda yapılan aramada, 5 bin 611 uyuşturucu hap ve bir tabanca ele geçirildi.

Otomobilde bulunan E.Y. H.B. ve Ö.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.









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