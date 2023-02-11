Tekirdağ'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen 10 ile yardım amacıyla düzenlenen kampanyalara destek devam ediyor.

Valilik koordinasyonundaki yardım kampanyaları kapsamında toplanan malzemeler tırlarla bölgeye gönderiliyor.

KADEM Tekirdağ Temsilciliği tarafından deprem bölgesine 800 bin liralık ayni yardım yapıldı.

KADEM İl Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin, yardım tırlarının uğurlanışı sırasında yaptığı konuşmada, depremin ardından bölgeye destek için dernek gönüllülerinin çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Şahin, gönüllülerin katkısı ve Trakya Kalkınma Ajansının ortaklığında yardım kampanyası düzenlediklerini belirterek, "Islak mendil, çocuk bezi, kadın hijyen kiti ve kağıt temizlik ürünleri ile birlikte, bir gönüllünün bağışladığı 30 elektrikli ve şarjlı beton kırıcı gibi malzemeleri içeren 800 bin liralık yardımların bulunduğu tır yolluyoruz." dedi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) tarafından toplanan gıda, ihtiyaç malzemeleri ve kıyafetler de öğrencilerce kolilere yerleştirildi.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, rektör yardımcıları Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Prof. Dr. Gülsüm Özkan ile Prof. Dr. Murat Taşan ve akademik personelin katılımıyla yardım tırı bölgeye uğurlandı.

Rektör Şahin, depremzedeler için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var. Bu zor günler birlik olmamız, birbirimize umut olmamız gereken günler. Tüm bağışçılara çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Tekirdağ Barosu da 2 bin battaniye ile gıda ve hijyen malzemelerinin bulunduğu tırları deprem bölgesine gönderdi.



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