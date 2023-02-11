Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde öğrenim gören 2 öğrenci depremde hayatını kaybetti

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) öğrenim gören 2 öğrencinin depremde hayatını kaybettiği bildirildi.

Üniversitenin internet sitesinde yapılan paylaşımda, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ayşe Çinkılıç'ın memleketi Hatay'da, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4. sınıf öğrencisi Gülüstan Aktürk'ün ise Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatlarını kaybettiği belirtildi.

Paylaşımda, Çinkılıç ve Aktürk'ün ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.





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