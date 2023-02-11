Çorlu'da otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde polisin denetimlerinde bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazımiye Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirildi.

Sürücü Y.A. işlemleri için polis merkezine götürüldü.









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