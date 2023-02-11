Tekirdağ'da meslek liseliler depremzedeler için hamur işi üretiyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Şehit Kadir Dadaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrenci ve öğretmenleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere ulaştırılmak üzere kurabiye, kuru pasta ve ekmek hazırlıyor.

Yiyecek İçecek Teknolojisi Bölümü öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde okulun atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Öğrenci ve öğretmenlerce hazırlanan kurabiye, kuru pasta ve ekmek gibi yiyecekler, depremzedelere ulaştırılıyor.

Yiyecek İçecek Teknolojileri Bölümü öğretmeni Elif Yıldız, AA muhabirine, öğrencilerin gönüllülük esasına göre çalışmalara katıldıklarını söyledi.

Şimdiye kadar hazırladıkları 30 koli hamur işini deprem bölgesine gönderdiklerini belirten Yıldız, "Günde bin ekmek üretme kapasitemiz, desteklerin gelmesiyle artıyor. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Öğrencilerden Esma Sağdıç da hamur işi yiyecekler üreterek depremzedelere destek olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Öğrenciler Nurettin İnik ve Sevim Bulut da depremden zarar görenlere destek için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.



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