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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

AA

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Süleymanpaşa ilçesinde belirlenen adreslerde ve bir otomobilde arama yaptı. Aramalarda 32 gram metamfetamin, 15 gram esrar, ve 56 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla S.A, M.E, B.G, U.G, O.A. ve H.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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