Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Süleymanpaşa ilçesinde belirlenen adreslerde ve bir otomobilde arama yaptı. Aramalarda 32 gram metamfetamin, 15 gram esrar, ve 56 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla S.A, M.E, B.G, U.G, O.A. ve H.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.















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