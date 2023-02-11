Tekirdağ'da besiciler afetzedeler için 212 küçükbaş, 9 büyükbaş hayvan bağışladı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da besiciler, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenenler için 212 küçükbaş, 9 büyükbaş hayvan bağışladı.

Muratlı Kaymakamlığı koordinasyonundaki yardım kampanyaları kapsamında toplanan malzemeler tırlarla deprem bölgesine gönderiliyor. Vatandaşların getirdiği gıda, hijyen ve barınma malzemelerinden oluşan 11 yardım tırı, 38 personel ve 18 araç bölgeye ulaştı.

Muratlı ilçesinde 20 mahallede bulunan besiciler, afetzedeler için 212 küçükbaş, 9 büyükbaş hayvan bağışladı.

Bağışlanan hayvanlar kesildikten sonra etinden kavurma yapılıp deprem bölgesine gönderilecek.

Muratlı Kaymakamı Bülent Uygur, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini, bu süreçte birlik ve beraberliğin önemli olduğunu söyledi.





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