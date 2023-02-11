Adıyaman'da enkazdan yaralı çıkarılan yaşlı çift Tekirdağ'a getirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da enkazdan yaralı çıkarıldıktan sonra Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine getirilen Mehmet ve Elif İlgin çiftinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Enkazdan yaralı çıkarılan 75 yaşındaki Mehmet ile 73 yaşındaki eşi Elif İlgin, Sağlık Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda uçakla İstanbul'a getirildi.

Çorlu ilçesinde yaşayan çiftin kızı Ayşe Toktamış, anne ve babasının yanına getirilmesi için Ergene Belediyesine başvurdu.

Ergene Belediyesi ekipleri, çifti ambulansla İstanbul'dan alarak Çorlu'daki özel bir hastaneye getirdi.

Çiftin, hastanedeki tedavisi sürüyor.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, gazetecilere, depremzedeler için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını, bu zor günlerin birlik ve beraberlik içerisinde aşılacağını kaydetti.













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