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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da 276 bin makaron ele geçirildi

AA

Tekirdağ'da 276 bin makaron ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 276 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde 2 araç, işyeri ve ikamette arama yaptı.

Aramada, 276 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirildi, şüpheli R.K, İ.Y ve O.T gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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