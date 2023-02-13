Tekirdağ'da 276 bin makaron ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 276 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde 2 araç, işyeri ve ikamette arama yaptı.

Aramada, 276 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirildi, şüpheli R.K, İ.Y ve O.T gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.









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