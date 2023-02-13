TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti, deprem bölgesine yapılan destek ve yardım çalışmalarını koordine etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Yıldırım, deprem bölgesine gönderilen yardımların sevk edilmesi hakkında Vali Yardımcısı Asalet Karabulut'tan bilgi aldı, görev yapan AFAD personeline kolaylıklar diledi.
- Tekirdağ'dan deprem bölgesine yardım
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesine yardımlarını sürdürüyor.
Belediyen yapılan açıklamaya göre, Belediye İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri Hatay İskenderun'da çalışmalarına devam ediyor.
Bölgeye depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda çadır, seyyar tuvalet, gıda, ısınma ve bebekler için mama ve bez gibi ürünler gönderildi.