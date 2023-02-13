Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Muratlı ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

M.C. idaresindeki 34 AFR 086 plakalı otomobil, Gündüzlü Mahallesi'nde devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Ş.C, T.C, E.N.C ve R.C. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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