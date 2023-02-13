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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA

Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Muratlı ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

M.C. idaresindeki 34 AFR 086 plakalı otomobil, Gündüzlü Mahallesi'nde devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Ş.C, T.C, E.N.C ve R.C. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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