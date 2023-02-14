Tekirdağ'da üniversite hastanesinde afet polikliniği kuruldu

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hastanesinde kurulan afet polikliniği, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen afetzedelere hizmet verecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniklerinde depremden etkilenen vatandaşların başvurabilecekleri afet polikliniği kuruldu.

Afet polikliniği, afetzedeler için hizmete başladı.

Poliklinik de kente gelen depremzedelere yaşadıkları travmanın etkilerini azaltmak, gelişebilecek ruhsal bozukluklar açısından koruyucu ve tedavi edici hizmetler sunulacak.



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