Tekirdağ'da 3 düzensiz göçmen yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 3 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, TOKİ uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki Afganistan uyruklu 3 kişinin yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi. Araçta yapılan aramada şişme bot ele geçirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücü M.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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