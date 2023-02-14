Tekirdağ'da 3 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 3 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, TOKİ uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Otomobildeki Afganistan uyruklu 3 kişinin yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi. Araçta yapılan aramada şişme bot ele geçirildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan sürücü M.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.