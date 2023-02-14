Tekirdağ'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde seyir halindeyken yanan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
İstanbul-Çerkezköy seferini yapan Murat Avcı idaresindeki 59 AFE 295 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmı otoban gişeleri yakınında henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Alevleri fark eden sürücü, otobüsü yol kenarında durdurdu, yolcular tahliye edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü.
Yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi, bagajdaki yolcu valizleri de yandı.
Yolcular, bölgeye gelen bir başka otobüsle ilçeye getirildi.