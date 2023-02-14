Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak 1 aylık maaşını AFAD'a bağışladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 1 aylık maaşını AFAD'a bağışladığını bildirdi.

Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgesine yardım seferberliğinin devam ettiğini belirtti.

Afet bölgesi için belediye olarak ayni ve nakdi birçok kampanyaya katılıp yardımlar yaptıklarını anımsatan Albayrak, "Yaşadığımız deprem felaketinin etkileri ülkemizde uzun süre hafızalarımızdan silinmeyecek etkiler bıraktı. Felaketten etkilenen 13 milyon vatandaşımıza bir nebze de olsa destek olmak için maaşımı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için AFAD’a bağışladım. Vatandaşlarımızın yaralarını tüm ülke olarak sarmak hepimizin boynunun borcudur. Biz büyük bir milletiz bu zor günleri de hep beraber aşacağız." ifadelerini kullandı.

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