Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın öldü.

A.D. idaresindeki 59 ZT 186 plakalı otomobil, Çerkezköy-Silivri çevre yolunda bariyerleri aşıp yolun karşısına geçmek isteyen N.G.A'ya çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

N.G.A, gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Sürücü A.D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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