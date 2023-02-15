Tekirdağ'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'dan "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ile yardım amacıyla düzenlenen kampanyalara destek devam ediyor.

Şarköy Kaymakamlığı koordinasyonunda Camikebir Mahallesi'nde bulunan spor salonunda oluşturulan merkezde toplanan yardım malzemeleri paketlenerek hazır hale getiriliyor.

Toplanan malzemeler, daha sonra tırlarla bölgeye gönderiliyor.

Öte yandan, ilçede doğal gaz sistemine geçen okulların depolarında bulunan kömürler ile Yayaköy Mahallesi'ndeki vatandaşlar tarafından hazırlanan odunlar da deprem bölgesine gönderildi.



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