Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü deprem bölgelerine yakacak odun gönderdi

TEKİRDAĞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere Tekirdağ'dan 75 ton yakacak odun gönderildi.
Tekirdağ'da AFAD koordinasyonunda, deprem bölgelerine gönderilmek üzere başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor.
Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Ali Şen, yaptığı açıklamada depremler nedeniyle evleri yıkılan veya zarar gören vatandaşlar ile bölgede arama kurtarma faaliyetleri yürüten ekiplerin ısınabilmesi için çalışma yaptıklarını belirtti.
Şarköy ve Saray ilçelerinde hazırlanan 75 ton odunun 3 tır ile deprem bölgesine sevk edildiğini aktaran Şen, tüm imkanları seferber ettiklerini ve ihtiyaç doğrultusunda yardımların süreceğini kaydetti.