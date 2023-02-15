Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü deprem bölgelerine yakacak odun gönderdi

Kral Charles, deprem nedeniyle Londra'daki Türk ve Suriyeli toplulukları ziyaret etti

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere Tekirdağ'dan 75 ton yakacak odun gönderildi.

Tekirdağ'da AFAD koordinasyonunda, deprem bölgelerine gönderilmek üzere başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor.

Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Ali Şen, yaptığı açıklamada depremler nedeniyle evleri yıkılan veya zarar gören vatandaşlar ile bölgede arama kurtarma faaliyetleri yürüten ekiplerin ısınabilmesi için çalışma yaptıklarını belirtti.

Şarköy ve Saray ilçelerinde hazırlanan 75 ton odunun 3 tır ile deprem bölgesine sevk edildiğini aktaran Şen, tüm imkanları seferber ettiklerini ve ihtiyaç doğrultusunda yardımların süreceğini kaydetti.















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.