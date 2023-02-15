Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara'da misafir edilen depremzede aileyi ziyaret etti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelenen depremler nedeniyle Malkara'ya gelen depremzede aileyi ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'tan gelen Muhammet Şerbetçi ve ailesiyle bir araya gelen Vali Yıldırım, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.
Aile üyeleriyle bir süre sohbet eden Yıldırım, çocuklara oyuncak hediye etti.
Yıldırım, zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını belirtti.
- Maden işçileri ve AFAD gönüllülerine teşekkür
Vali Yıldırım, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan maden işçileri ve AFAD gönüllüleriyle de buluştu.
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Yıldırım, "Vatandaşlarımızın enkazdan çıkarılmasını sağladınız. Yaptığınız çok kıymetli bir iş. Sizlere özveriniz ve fedakarlığınız sebebiyle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Vali Yıldırım'a ziyaretlerinde Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve ilçe protokolü eşlik etti.