Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden 9 kişilik bilirkişi heyeti Adıyaman'da çalışma yürütecek

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden (NKÜ) 9 kişilik bilirkişi heyetinin "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Adıyaman'da çalışma yürüteceği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, deprem sonrası yaşanan yıkımın sorumlularının tespiti amacıyla Adalet Bakanlığı organizasyonu kapsamında üniversitesinden 9 kişi deprem bölgesine ulaştı.

Heyette Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinden Mimar Prof. Dr. Esen Gökçe Özdamar, mimar Arş. Gör. Beliz Karanfil, Çorlu Mühendislik Fakültesinden Jeoloji Mühendisi Doç. Dr. Zeki Ünal Yümün, İnşaat Mühendisi Doç. Dr. Veysel Akyüncü, Jeoloji Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Feda Aral, İnşaat Mühendisi Arş. Gör. Tuğçe Tetik, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan İnşaat Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bal, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından İnşaat Mühendisi Oğuzhan Duhan Sınır ve mimar Burak Enes Gülgönül yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, yıkılan binalarla ilgili adli sürecin başladığını anımstarak, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla arkadaşlarımızı bilirkişi olarak deprem bölgesine uğurladık. Diğer heyetlerle birlikte gereken incelemeyi en kısa sürede yapacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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