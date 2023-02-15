Tekirdağ'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'dan "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ile yardım amacıyla düzenlenen kampanyalara destek devam ediyor.

Çorlu ilçesinde AFAD koordinesinde toplanarak hazır hale getirilen yardım malzemeleri daha sonra tırlarla bölgeye gönderildi.

Deprem yardımları kapsamında ilçeden deprem bölgesine bugüne kadar 40 tır malzeme gönderildi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, herkesin depremzedeler için seferber olduğunu söyledi.

Depremin ardından çok sayıda insanın mağdur olduğunu ifade eden Sarıkurt, "Belediye personelimizin yanı sıra spor kulübü ve sporcularımız ile gönüllü vatandaşlarımızın üstün çabalarıyla gelen tüm malzemeler tasnif edilerek malzeme türleri ve içeriklerine göre ayrıştırıldı ve sınıflandırma çalışmalarının ardından hızla kolilere konularak tırlara yüklendi ve yardım bölgelerine ulaştırıldı. Tüm yardımlarımız depremden zarar gören kıymetli vatandaşlarımıza ulaştı ve herhangi bir aksaklık yaşanmadı." dedi.

Sarıkurt, belediyenin 11 seyyar tuvaletini de deprem bölgesine gönderdiklerini belirten Sarıkurt, "Deprem bölgelerine yapılan yardımlar devam ediyor. Depremin yaşandığı bölgelerden Çorlu'muza gelen depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara da başladık. Kullanılmamış ürünlerini toplamaya devam ediyoruz. Toplanacak giyim eşyaları, kontrollerin ardından Sevgi Çarşısı'nda depremzede vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Bu süre zarfında Sevgi Çarşısı sadece depremzede vatandaşlarımıza hizmet verecek." diye konuştu.

- Ergene ilçesinde çocuklar deprem bölgesine oyuncaklarını gönderdi

Ergene Belediyesince Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye oyuncak gönderildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre yardım kampanyası kapsamında, ilçede çocukların deprem bölgesindeki çocuklar için kitaplarını, oyuncaklarını ve kendi kullandıkları eşyalarını gönderdiği belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, çocuklara duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Yaşanan deprem felaketinden dolayı ülkenin zor bir dönemden geçtiğini aktaran Yüksel, "Miniklerimiz kendi eşyalarını deprem bölgesindeki çocuklara göndererek, çok güzel bir çalışma gerçekleştirdiler. Afetzedelerimizin yaralarını hep birlikte saracağız." ifadelerini kullandı.



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