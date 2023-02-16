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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir otomobilde 3 bin 777 sahte parfüm ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte ürünlerin piyasaya sürülmelerini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 3 bin 777 sahte parfüm ile çeşitli markaların taklidini içeren 566 tekstil ürünü ele geçirildi.

Ekipler olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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