Tekirdağ'da kozmetik firmaları deprem bölgelerine ücretsiz hijyen malzemeleri gönderiyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren kozmetik firmaları, deprem bölgelerine ücretsiz hijyen ürünleri gönderiyor.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremin ardından bölgeye her türlü desteği sağladıklarını söyledi.

Tekirdağ'dan deprem bölgesine yardımlar konusunda üyelerle bir araya geldiklerini aktaran Çetin, şöyle dedi:



"Ülkemize geçmiş olsun. Çok üzgünüz, her konuda deprem bölgesine desteğimiz sürüyor. Hijyen malzemeleri konusunda Tekirdağ'da firmalarımızın ellerinde bulundurduğu stokları acilen bölgeye göndermeleri için üyelerimizle görüştük. Üyelerimiz depremin olduğu geceden itibaren ellerindeki stokları bölgeye gönderdi. Kapasitelerini arttıran firmalarımız, üretim yapıp bölgeye hijyen ürünleri göndermeye devam ediyor."

Bölgeye hijyen malzemesi gönderen firmalardan Çerkezköy OSB'de faaliyet gösteren Atak Kozmetik, ücretsiz sıvı sabun, dezenfektan ve şampuan göndermek için üretimine devam ediyor.

Atak Kozmetik Üretim Müdürü Ömer Zeytin deprem felaketinden dolayı son derece üzgün olduklarını söyledi.

Bölgeye ücretsiz 11 bin ürün gönderildiğini aktaran Zeytin, yardımlar kapsamında yeni ürünler yollayacaklarını ifade etti.

Depremin ardından bölgede ihtiyaç duyulabilecek temizlik ürünlerine yönelik üretim kapasitelerini arttırdıklarını aktaran Zeytin, "Hatlarımızın yüzde 30 kapasitesini deprem bölgelerine gönderilmek üzere arttırdık. Bu hatlarda kolonya, el dezenfektanı ve sıvı sabun üretimi gerçekleştiriyoruz." dedi.









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