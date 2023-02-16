Tekirdağ'da üniversite hastanesinde yaralı depremzedelerin tedavileri sürüyor

TEKİRDAĞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 7 afetzedenin tedavisi Tekirdağ Namık Kemal Üniversite Hastanesinde sürüyor.

Başhekim Prof. Dr. Şeref Alpsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin kötü bir felaket yaşadığını ifade etti.

Afet bölgelerinde olduğu gibi yaralıların tedavisine kentte de devam ettiklerini ifade eden Alpsoy, "Bizde üniversite olarak deprem bölgelerine desteklerimizi sürdürüyoruz. Aynı zamanda buradan doktor arkadaşlarımızı da bölgeye gönderdik. İlimize gelen depremzedelerde hastanemizde tedavi ediliyor. Hastanemizde şu an 7 depremzedenin tedavisi sürüyor. Onlara hem tıbbi olarak hem de psikolojik olarak destek olacağız." diye konuştu.

Alpsoy, afet polikliniğinde de depremden etkilenenlere hizmet verilmeye başlandığını ifade etti.

Hastanede tedavi gören depremzede Zeliha Yılmaz da 5 katlı apartmanlarının tamamen yıkıldığını anlatarak, "Aile apartmanıydı kaldığımız yer. Kendi imkanlarımızla enkazdan çıktık. Kızım 2 saatte, bende 4,5 saatte çıkabildim. 9 yakınımızı depremde kaybettik." ifadelerini kullandı.

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