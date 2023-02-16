Tekirdağ'da çalıştığı inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çalıştığı binanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

Esentepe Mahallesi'nde 14 katlı bir inşaatın çatısında çalışan A.Ö, (43) dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan işçi yaşamını yitirdi.

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