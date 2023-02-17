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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya'da 11 bin 782 depremzede ağırlanıyor

AA

Trakya'da 11 bin 782 depremzede ağırlanıyor

EDİRNE (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden sonra yaşadıkları bölgelerden tahliye edilen afetzedelerden 11 bin 782 kişi Trakya'da konuk ediliyor.

Trakya illerinde afetzedelerin bir kısmı otellerde, bir kısmı yurt ve misafirhanelerde bir kısmı da hayırseverlerin kendileri için tahsis ettiği evlerde kalıyor.

Edirne'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden gelen 2 bin 400 depremzede misafir ediliyor.

Deprem bölgelerinden gelenlerin tüm ihtiyaçları Mimar Sinan Spor Salonu ve Atatürk Kültür Merkezinde kurulan sosyal marketlerde ücretsiz karşılanıyor.

Deprem bölgesinden getirilen yaralıların tedavileri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sürüyor.

- Kırklareli

Kırklareli'nde ise depremden etkilenen illerden gelen 1137 depremzede misafir ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler kentteki yakınları ile hayırseverler ve belediyelerce kira bedelleri karşılanan evlerde geçici olarak ağırlanıyor.

Depremzede iki kişi de Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da depremden etkilenen illerden gelen 8 bin 245 kişi misafir ediliyor.

Vali Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

Depremzedelere kucak açan kent sakinlerine teşekkür eden Yıldırım şöyle konuştu:

"Kente 8 bin 245 depremzede geldi. Gelenler çoğunlukla yakınlarının, arkadaşlarının ya da akrabalarının yanında kalıyorlar. Diğer vatandaşlarımız ise kamu misafirhanelerinde ya da Büyükşehir Belediyemizin sağladığı otellerde kalıyorlar.

Tüm kaymakamlarımıza talimat verdik. Adreslerini tespit edebildiğimiz bütün depremzede misafirlerimizin ihtiyaçları olup olmadığını tespit ediyorlar. Depremzedelerin birtakım sağlık sorunları olabilir. Bunların tespitine çalışıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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