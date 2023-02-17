İş insanları afet bölgesinde 500 konteynerlik yaşam alanı kuracak, 200 kalıcı konut yapacak

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TEKİRDAĞ (AA) - FIRAT ÇAKIR - Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), deprem bölgesinde afetzedeler için 500 konteynerlik bir yaşam alanı kurulmasının yanında "kalıcı konut" kampanyası başlattı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen bölgeler için yurdun dört bir yanından yapılan yardımlar devam ediyor.

Çerkezköy TSO üyeleri, afetin yaşandığı ilk andan bu yana gönderdikleri yardım tırları ile dayanışmaya destek verdi. Oda üyeleri ayni yardımların yanı sıra bölgeye AFAD'ın koordinesiyle 500 konteynerlik yaşam alanı oluşturacak ve kalıcı konut kampanyası başlattı.

Çerkezköy TSO Başkanı Ahmet Çetin, AA muhabirine, ülkede yüzyılın felaketinin yaşandığını söyledi.

Herkesin "tek yürek" olması gerektiğini belirten Çetin, bölgenin daha önce böyle bir felaket yaşamadığını anımsatarak günün dayanışma günü olduğuna vurgu yaptı.

Tüm Türkiye gibi kendilerinin de yürekleri yanarak bölgeye yardım seferberliği içerisinde olduklarını söyleyen Çetin, "Çerkezköy TSO olarak tüm üyelerimizi bu seferberliğe davet ettik. Deprem bölgesine 150 tır yardım gönderildi. Kimsenin mazereti olamaz. Herkesin imkanları doğrultusunda bu yardımları sürdürmeye devam etmesi gerekiyor. Yardımlarımız devam edecek." dedi.

Çetin, kampanyalarına verilecek desteğin sürekliliğinin son derece önemli olduğunu belirtti.

Bölgeye konteynerlerle bir yaşam alanı oluşturacaklarını ve bunun yanı sıra kalıcı konut yapmayı da planladıklarını anlatan Çetin, şöyle konuştu:

"Bölgeye 500 konteynerlık yaşam alanı kurulacak ve 200 kalıcı konut yapılması için kampanya başlatıyoruz. Konteynırların bölgeye en kısa zaman içerisinde ulaştırılması için sevkiyatlar devam ediyor. Oradaki vatandaşlarımızın yarasına merhem olacak kalıcı konutların yapılması için kampanya başlatıyoruz. Kalıcı konutların yapılması ile ilgili kampanyanın büyüyerek, bölgeye başlangıç olarak 200 civarında konut kazandırabilirsek gerçekten mutlu olacağız. Kalıcı konut kampanyasına ilk bağışı bizzat kendim yapacağım."





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