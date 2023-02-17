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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Miraç Kandili mesajları

AA

Miraç Kandili mesajları

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında Miraç'ın birlik ve beraberliğin güçlendiği mübarek gecelerden biri olduğunu belirtti.

Müslümanlar için Miraç Kandili'nin fırsat olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş’ta olan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Miraç hadisesi, bizlere, en sıkıntıya düştüğümüz zamanda dahi bir çıkış yolunun olabileceğini ve Allah’ın yardımını esirgemeyeceğini göstermiştir.

Türk tarihinin en büyük bir afetlerinden birini yaşadık. Bu sıkıntılı günleri, yardımlaşma ve dayanışma ruhumuzla atlatacağız. Hep birlikte afetin yaralarını saracak, depremzede vatandaşlarımızın acılarını dindireceğiz. Milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin müminler için arınma ve tertemiz olarak Allah’a yönelme anlamına gelen Miraç Kandilini kutluyor, bir daha böyle bir afetin yaşanmaması için Allah’a niyaz ediyorum."

- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Albayrak, mesajında Miraç Kandili'nin, insanların Allah'ın rahmetine, merhametine ve bereketine ulaştığı önemli gecelerden olduğunu belirtti.

Kandil gecelerinin önemine değinen Albayrak, şunları kaydetti:

"Miraç Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in, miraca yükselerek yüce Allah'ın rahmetine kavuştuğu gecedir. Kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularını en güzel şekilde yaşamamıza vesile olan Miraç Kandilimizi kutluyor, halkımıza ve tüm İslam alemine afetlerin son bulduğu; sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum."

- NKÜ Rektörü Mümin Şahin

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, Miraç Kandili'nin toplumun ortak değerlerini güçlendiğini belirtti.

Vatandaşların kandilini kutlayan Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"Mübarek Miraç Kandili inananların kendi semalarına yolculuk yapmasına ve toplumun ortak yüce değerlere ulaşma çabasının güçlenmesine vesiledir. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in hikmet dolu yolculuğunun gerçekleştiği bu gecenin, biz inananlar için önemi büyüktür. Bu Mübarek gecenin, ülkemizin yaşadığı deprem felaketi karşısında kenetlenen milletimize, ülkemize ve dünyaya iyilik, güzellik ve sağlık getirmesini diliyorum."

- AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel

AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti MKYK üyesi Mustafa Yel, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yel mesajında kandillerin insanları birbirlerine yakınlaştıran günler olduğunu belirtti.

Miraç Kandilinin büyük bir samimiyet ve coşkuyla kutlanan mübarek gecelerden olduğunu aktaran Yel, Miraç Kandili'nin dünyadan arşa yükseliş yolculuğu olduğunu kaydetti.

Kandillerde kardeşlik ve dayanışma duygularının arttığını belirten Yel, mesajında şunları kaydetti:

"Kainatın yüce yaratıcısının daveti üzerine gerçekleşen mucizevi buluşma. Miraç bir arınma ve Allah’a yükseliştir. İnsanın erdem yolculuğu, beşerilikten insaniliğe yükseliş hikayesidir. Lütuf ve ikramlarla dolu olan bu gecenin feyz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasına, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın güçlenmesine, kendi semamıza, yani kalbimize ve iç dünyamıza bir yolculuk yapmamıza, arınmamıza, alem-i islamın ve bütün insanlığın yüksek değerlerle yücelmesine vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyor, tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum.

Başta asrın felaketi olarak değerlendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ayrıca yüce Rabbimizden miraç kandili hürmetine, bütün insanlığı yer ve gök afetlerinden, salgın hastalıklardan ve savaşlardan korumasını niyaz ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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