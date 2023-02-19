Tekirdağ Valisi Yıldırım, depremzedeler için soba üretimi yapan işletmeleri ziyaret etti

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Marmaraereğlisi ilçesinde Yeniçiftlik Sanayi Sitesi’nde demir doğrama işi yapan işletmeleri ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 9 işletme üretimlerini durdurdu, depremzedeler için soba üretmeye başladı.

Soba üreten ustalarla görüşen Yıldırım, işletmeleri gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Yıldırım’a ziyaretlerinde, Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata ve ilçe protokolü eşlik etti.





















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