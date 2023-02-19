Ergene Belediyesi arama kurtarma ekibinin üyeleri deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı

TEKİRDAĞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan Ergene Belediyesi ekibinin üyeleri yaşadıklarını anlattı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok belediye gibi Ergene Belediyesi de arama kurtarma çalışmalarına personel desteği verdi.

Bölgedeki çalışmalarını tamamlayarak ilçeye dönen 17 kişilik ekibin üyeleri, yaşadıklarını anlattı.

Belediyenin arkeoloğu Gülçin Mümin Taşdemir, AA muhabirine AFAD koordinasyonunda İskenderun'da kurtarma çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

Taşdemir, enkaz altından birçok kişinin sağ kurtarılmasını sağladıklarını belirtti.

Mesleğindeki 25 yıllık tecrübesi ve aldığı arama kurtarma eğitimleri ile bölgeye gönüllü olarak gittiğini ifade den Taşdemir, "Ben arkeoloğum. Meslek hayatımda yüzlerce binlerce kazıya katıldım. Yaptığımız çalışmalarda yerin altında kimin nasıl olduğunu biliyoruz. Ama bu kazılarda nerden ne çıkacağını bilemiyorsunuz. Kendi canınızı bile hiçe sayarak, riske atarak bir enkaza girerek canlı birini çıkartmak için çaba harcıyorsunuz." dedi.

Ekipte yer alan hemşire Burcu Güler de bölgede yaşadıklarını ömür boyu unutmayacağını belirtti.





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