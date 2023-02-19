Tekirdağ'da bir otomobilde yeşil reçeteli 3 bin 808 hap ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir otomobilde yeşil reçeteye tabi 3 bin 808 hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Ekipler, Süleymanpaşa ilçesinde TOKİ uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada yeşil reçeteyle satılan 3 bin 808 hap ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü İ.H.G. ile yanında bulunan T.B. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.B. tutuklandı, diğer zanlı serbest bırakıldı.

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