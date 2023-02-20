Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri depremzedelerin yaralarını sarıyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerdeki depremzede vatandaşların yardımına koşuyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre NKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü öğrencileri afet bölgesinde yürütülen yardım faaliyetlerinin her aşamasında aktif rol alıyor.

22 lisans ve yüksek lisans öğrencisi, Kahramanmaraş başta olmak üzere diğer kentlerde AFAD, 112, UMKE acil tıp teknikeri, paramedik, itfaiye, havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele ve Türk Kızılay gönüllüsü olarak çalışıyor.

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