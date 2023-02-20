Tekirdağ'da şehir hastanesinde yaralı depremzedelerin tedavileri sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tekirdağ'a gelen depremzedelerin tedavileri, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

Tekirdağ Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da 26 depremzedenin tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Tedavi gören depremzedelerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Kalkan, şehir hastanelerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelerin yaralarının sarılmasında önemli rol oynadığının altını çizdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinden 2,5 yaşındaki oğlunun tedavisi için Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne gelen afetzede İrfan Tepe de hastane çalışanlarına teşekkür etti.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.