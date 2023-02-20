Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Ekipler, Süleymanpaşa ilçesinde TOKİ uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Araçta ve zanlıların üstünde yapılan aramada, 212 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 510 lira ele geçirildi.

Araçta bulunan G.Ç, Ö.S. ve G.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.B. tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.