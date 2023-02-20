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Depremde yatalak annesini kurtarmaya çalışırken bacakları kırılan depremzedenin tedavisi sürüyor

AA

Depremde yatalak annesini kurtarmaya çalışırken bacakları kırılan depremzedenin tedavisi sürüyor

TEKİRDAĞ (AA) - COŞKUN BOZYEL - Hatay'da evlerinde yakalandıkları Kahramanmaraş merkezli depremde, yatalak annesini dışarı çıkarmak isterken yaralanan Vedat Gündüz'ün tedavisi Çorlu Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Kırıkhan Belediyesi çalışanı 42 yaşındaki Gündüz depreme, annesi, eşi ve 3 çocuğuyla kaldığı evinde yakalandı.

Gündüz'ün eşi deprem esnasında 3, 7 ve 10 yaşlarındaki çocuklarını alarak dışarı çıkmayı başardı.

Bu sırada Gündüz, yatalak olan annesini, dışarı çıkarmak için kucağına aldı. Hızla hareket ettiği esnada sarsıntının artmasıyla Gündüz ve annesi yere düştü.

Düşünce bacakları kırılan Gündüz, sürünerek evden dışarı çıktı.

Dışardakilerden annesini kurtarmaları için yardım isteyen Gündüz'ün çağrısına duyarsız kalmayan çevredekiler eve girerek 77 yaşındaki kadını kurtardı.

-"Kıyameti yaşadık"

Deprem sonrası yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne getirilen Gündüz, AA muhabirine kara günün getirdiği acıları asla unutmayacaklarını ifade etti.

Adeta kıyameti yaşadıklarını belirten Gündüz, deprem anını şöyle anlattı:

"Gece 4 sıralarında birden yer sallanmaya başladı, her yer sallanıyordu. O anda elektrikler gitti. Eşime seslendim, hemen çocukları alıp dışarıya kaçmasını söyledim. Annem bizim yanımızda kalıyor ve bacakları sakat. 'Onu kurtarayım' diye odasına doğru koşarak gittim. Omuzlarından tutarak kaldırdım kucağıma aldım.

Kucağımda annem ile dışarıya kaçmaya çalışırken bir sarsıntı daha oldu her yerden kütürtüler ve korkunç sesler gelmeye başladı. Bu seslerle felaket bir sallantı başladı ve bizleri alıp başka odaya attı. Sonra sürüne sürüne dışarıya çıktım. 'Allah'ını seven annemi kurtarsın' dedim, insanlar girip annemi de çıkarttı."

Yaralı halde Kırıkhan'dan İskenderun ilçesine gittiklerini belirten Gündüz, bacağının kırık olduğunun burada belirlendiğini ifade etti.

- Ağrılar içerisinde 6 gün geçirmiş

Hastanede kendisinden daha kötü durumda olan yaralıları gördüğünü belirten Gündüz, "Evde tedaviyi yapmamı söylediler, bir şey yapamadan beni gönderdiler. Yeniden Kırıkhan'a gittik ve 6 gün boyunca burada araba içinde yattım. Kırık bacağımla ciddi acılar çektim." dedi.

Yakınları bulunan Çorlu'ya gelir gelmez hastaneye başvurduğunu aktaran Gündüz, doktorların kendisiyle çok ilgilendiğini kaydetti.

Bir süre Çorlu'da kalacaklarını ifade eden Gündüz, daha sonra memleketlerine döneceklerini anlattı.

Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mustafa Doğan da Gündüz'ün sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Doğan, depremden bu yana hastanelerine 200 kadar depremzedenin müracaat ettiğini, bunların çoğunun ayakta tedavi edilerek taburcu edildiğini bildirdi.

Doğan, Çorlu devlet Hastanesi'nde 6 depremzedenin tedavisinin devam ettiğini de belirtti.

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