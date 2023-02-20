Tekirdağ'da yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ozan Akpak (23) idaresindeki 10 ADT 059 plakalı otomobil, Çiftlikler mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazayı gören etraftakiler, polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Akpak ve araçta bulunan Emir Balkan'ın (22) hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler devlet hastanesi morguna kaldırıldı.





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