Hatay'da 4 kişiyi enkazdan kurtaran itfaiye ekibi Tekirdağ'a döndü

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TEKİRDAĞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da 4 kişiyi enkaz altından kurtaran Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi çalışmalarını tamamlayarak kente döndü.

İtfaiye Daire Başkanlığında ekibi Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanı Cengiz Çelik ve yakınları karşıladı.

Bölgeye giden ekibin lideri Arama Kurtarma ve Müdahale Şube Müdürü Erdinç Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 vatandaşa umut olarak şehre döndüklerini söyledi.

Deprem haberini duydukları anda yola çıktıklarını belirten Coşkun, "Depremin olduğu gece Hatay'a girdik. 4 vatandaşımıza umut olduk. Bizi bunlar motive etti. İskenderun ilçesinde Tekirdağ AFAD ile koordineli çalıştık. Samandağ ve Antakya ilçelerinde görev aldık. Yaklaşık 2 hafta boyunca çalıştık. Bir vatandaşımızı daha kurtarmak için hiç durmadık."

İnsanları yaşamda tutmak için var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Coşkun, ilk etapta 12 kişilik bir ekiple daha sonra 100'den fazla Büyükşehir Belediyesi personeli ile afet bölgesinde görev aldıklarını ifade etti.

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