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Tekirdağ'da "sahte doktor" Ayşe Özkiraz'ın yargılanmasına devam edildi

AA

Tekirdağ'da "sahte doktor" Ayşe Özkiraz'ın yargılanmasına devam edildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da "sahte doktor" Ayşe Özkiraz'ın, hakkında açılan dava kapsamında yargılanmasına devam edildi.

Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Özkiraz cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Özkiraz, savunmasında, cezaevinde ve bulunduğu koğuşta sorunlar yaşadığını belirterek tahliyesini istedi.

Sanık avukatı Kemal Uçar da müvekkilinin tutukluluğunun uzamasının vicdanları sızlattığını, ev hapsi dahil tüm adli kontrol şartlarını kabul ettiklerini söyledi.

Daha sonra tanık V.C, SEGBİS aracılığıyla dinlenildi.

Geçen yıl eylül ayında sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığı Özkiraz'ın kendisini doktor olarak tanıttığını ve kandırıldığını anlatan V.C. "Kendisine sürpriz yaparak 28 Ekim'de, yani doğum gününde Çerkezköy Devlet Hastanesine gittim. Üzerinde üniforma vardı. Birlikte hastanenin terasına çıktık. Geçişlerde herhangi bir problem yaşamadık. Görüşmelerimizde bana fotoğraflar ve video atıyordu. Kendisine ulaşamadığım zamanlarda ameliyatlarda olduğunu ve apandis ameliyatı dahi yaptığını söylüyordu." dedi.

Daha sonra İstanbul'a döndüğünü ifade eden V.C, Özkiraz'ın tavırlarından şüphelenmeye başladığını dile getirdi.

V.C, şüpheleri üzerine Sağlık Bakanlığına şikayette bulunduğunu aktararak, "Bana kaşesinin resmini atmıştı. Bunun görüntüsünü aldım. Hastaneden Ayşe'nin yanında tanıdığım sekreter beni aradı ve Ayşe'nin iki yıldır nişanlı olduğunu ve doktor olmadığından şüphelendiklerini söyledi. Ben de araştırmaya başladım ve şikayette bulundum." diye konuştu.

Mahkeme, Özkiraz'ın tutukluluk halinin devamına, 4'üncü celsenin 21 Mart'ta görülesine karar verdi.

- Olay

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 ay gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan Ayşe Özkiraz, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatmış ve müfettiş atamıştı.

Özkiraz hakkında hazırlanan iddianamede, "1219 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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