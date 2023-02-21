Tekirdağ'da bakım yaptıkları trafoda elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde trafoda bakım yaptıkları sırada elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki trafoda Doğan G. (38) ve Yener G. (43) bakım yaptığı esnada patlama meydana geldi.

Elektrik akımına kapılarak yaralanan 2 işçi, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Yener G. yanık ünitesi bulunan Çorlu Devlet Hastanesine, Doğan G. ise İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi sevk edildi.

Doğan G’nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.



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