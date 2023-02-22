Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

T. S. idaresindeki 59 AAD 214 plakalı hafif ticari araç, Yeniköy mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Sarıkaya'ya çarptı.

Sarıkaya olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, sürücü T. S'yi gözaltına aldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.