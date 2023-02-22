Tekirdağ'da yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

M. A. yönetimindeki 39 DC 698 plakalı otomobil Çeşmeli Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Haber verilmesi sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi, incelemenin ardından cenaze morga kaldırıldı.





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