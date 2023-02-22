Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde tedavi gören depremzede vatandaşları ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre tedavi gören vatandaşlarla ilgilenen Vali Yıldırım, tedavi süreçleri hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Yıldırım, hastalara "geçmiş olsun" dileklerini iletti, karanfil hediye etti.

Yıldırım'a eşi Güllühan Yıldırım, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan ve Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Lütfi Çağatay Onar eşlik etti.

- Tekirdağ'da depremden etkilenen sanayicilerin sorunları görüşüldü

Tekirdağ'da depremden etkilenen sanayicilerin sorunları için değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan toplantı Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleşti.

Çorlu TSO Meclis Başkanı Erdim Noyan ve Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay, deprem bölgesinde yer alan sanayicilerin sorunlarını anlattı, yapılabilecek destekler görüşüldü.

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