Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir otomobilde yeşil reçeteyle satılan 1736 hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesindeki TOKİ uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada yeşil reçeteyle satılan 1736 hap, 4,9 gram metamfetamin, A.U. adına düzenlenmiş eski tip kimlik kartı, uyuşturucu alışverişine ait notlar, vergi kimlik kartı ve 3 banka kartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler O.S. ve H.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamca tutuklandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.