Tekirdağ'da depremzedelerin kaldığı evlerin bakımını belediye ekipleri yapıyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde deprem bölgesinden gelenlerin kaldığı evlerin bakımı belediye ekipleri tarafından yapıyor.

Depremzedelere tahsis edilen evlerin boya, badana, tamir ve tadilat işlerini yapan Ergene Belediyesi ekipleri evleri temizleyerek kullanıma hazır hale getiriyor.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada deprem bölgesinden gelenlerin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda belediye ekiplerinin seferber olduğunu belirtti.

Ergene Belediyesi Kültür Merkezinde oluşturulan gıda ve giyim bankasında depremzedelerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan Yüksel, "Yine bunun yanında afetzede ailelerimizin evlerinde kullanmaları için mutfak malzemesi, beyaz eşya, fırın, televizyon, halı gibi ev ihtiyaçları da yine belediyemiz tarafından karşılanıyor." ifadelerini kullandı.

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