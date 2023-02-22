Tekirdağ'da bir fabrikadan iş makinesi ve ahşap malzeme çalan zanlı tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir fabrikadan iş makinesi ve ahşap malzeme çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Ulaş Mahallesi'ndeki bir fabrikadan iş makinesi ve ahşap malzeme çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler kimliği belirlenen hırsızlık zanlısı B.T'yi gözaltına aldı.

Belirlenen adreste ele geçirilen iş makinesi ile çalınan malzemeler fabrika sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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