Tekirdağ'a yerleşen afetzedelerden güvence bedeli, su açma ücreti alınmayacak

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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TEKİRDAĞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremler nedeniyle yaşadıkları şehirlerden Tekirdağ'a göç ederek yerleşen afetzedelere su kullanımı ve aboneliklerinde kolaylık sağlanacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, deprem bölgelerinden Tekirdağ'a yerleşen depremzedelerden güvence bedeli ve su açma ücreti alınmayacağını ayrıca zorunlu deprem sigortasının (DASK) istenmeyeceği duyuruldu.

Zor günlerin hep beraber aşılacağı aktarılan açıklamada abonelik işlemlerinin depremzede olunduğuna dair belgelerle yapılabileceği kaydedildi.

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